"Как мы договаривались". Зеленский подтвердил предстоящий разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что состоится телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Переговоры двух лидеров запланированы на воскресенье, 2 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter .

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером - США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье (провести, - ред.) очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", - написал он.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что разговор Байдена и Зеленского запланирован на 2 января и рассказали, что обсудят два лидера.

Отметим, что 7 декабря Байден и Путин провели переговоры в видеоформате, которые продолжались более двух часов. Лидеры обсудили ряд вопросов, включая угрозу российского вторжения в Украину. После чего Байден созвонился с Зеленским.

30 декабря состоялся телефонный разговор между американским лидером и президентом РФ. Байден во время разговора призвал российского лидера Владимира Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Кроме того, Байден в разговоре с Путиным предупредил о санкциях в случае вторжения в Украину. В свою очередь президент РФ сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений.