"Як ми домовлялися". Зеленський підтвердив майбутню розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відбудеться телефонна розмова з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Переговори двох лідерів заплановані на неділю, 2 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter .

"Як ми і домовилися з нашим стратегічним партнером - США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю (провести, - ред.) чергові переговори з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки в Європі", - написав він.

Нагадаємо, раніше в Білому домі повідомили, що розмова Байдена і Зеленського запланована на 2 січня і розповіли, що обговорять два лідери.

Зазначимо, що 7 грудня Байден і Путін провели переговори у відеоформаті, які тривали більше двох годин. Лідери обговорили низку питань, включаючи загрозу російського вторгнення в Україну. Після чого Байден здзвонився із Зеленським.

30 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером і президентом РФ. Байден під час розмова закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

Крім того, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.