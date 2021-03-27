В Каире обрушился 10-этажный жилой дом, погибли восемь человек

В субботу ночью, 27 марта, в столице Египта Каире произошел обвал 10-этажного жилого дома. В результате происшествия по меньшей мере восемь человек погибли, еще 29 человек получили травмы разной степени тяжести.
Об этом сообщает Al-Ahram.
Всех пострадавших доставили в больницу Аль-Салам.
На месте происшествия сейчас работают бригады скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов, военные. Также сейчас ведутся поисковые работы, поскольку под завалами дома могут находиться люди.
Губернатор Каира генерал-майор Халед Абдель Аль дал задание сформировать Инженерный комитет для определения ущерба от обвала. Однако сначала проверку проведет прокуратура.
О причинах инцидента пока не сообщают.
Напомним, вчера в египетской провинции Сохаг столкнулись два пассажирских поезда, в результате погибли как минимум 32 человека, еще несколько десятков пострадали. По данным местных СМИ, один из поездов врезался в другой сзади. При столкновении три пассажирских вагона сошли с рельсов.
Позже стало известно, что поезд который следовал из Луксора в Александрию, совершил резкую остановку после того, как кто-то дернул стоп-кран. Затем в него сзади на большой скорости врезался другой состав.