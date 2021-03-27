У Каїрі обрушився 10-поверховий житловий будинок, загинули вісім осіб

У суботу вночі, 27 березня, в столиці Єгипту Каїрі стався обвал 10-поверхового житлового будинку. В результаті події щонайменше вісім осіб загинули, ще 29 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє Al-Ahram.
Всіх постраждалих доставили до лікарні Аль-Салам.
На місці події зараз працюють бригади швидкої допомоги, співробітники правоохоронних органів, військові. Також зараз ведуться пошукові роботи, оскільки під завалами будинку можуть знаходитися люди.
Губернатор Каїра генерал-майор Халед Абдель Аль дав завдання сформувати Інженерний комітет для визначення збитку від обвалу. Однак спочатку проведе перевірку прокуратура.
Про причини інциденту поки не повідомляють.
Нагадаємо, вчора в єгипетській провінції Сохаг зіткнулися два пасажирських потяги, в результаті загинули як мінімум 32 людини, ще кілька десятків постраждали. За даними місцевих ЗМІ, один з поїздів врізався в інший ззаду. При зіткненні три пасажирських вагони зійшли з рейок.
Пізніше стало відомо, що потяг, який прямував з Луксору в Олександрію, здійснив різку зупинку після того, як хтось смикнув стоп-кран. Потім в нього ззаду на великій швидкості врізався інший склад.