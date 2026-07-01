У КАІ відкрили школу конструювання дронів AVIA Lab (фото)

AVIA Lab має 5 просторих аудиторій: композитна кімната, механічна зона, лекційна аудиторія, аудиторія для збирання та аудиторія для школярів.

У новому просторі студенти виконують завдання на сучасному виробничому обладнанні – лазерному гравіювальному верстаті, фрезерному верстаті із числовим програмним керуванням, вакуумному термоформувальному верстаті. Та згодом зможуть збирати моделі безпілотників.

"Для нас важливо те, що бізнес, який займається розробками в галузі авіації та оборонних технологій, інвестує в університети. Якщо ми говоримо саме про лабораторії для профорієнтації з авіаційної тематики, для залучення до інженерної діяльності молоді – це перша така лабораторія", - зазначив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час відкриття.

Зазначається, що AVIA Lab розпочала роботу у тестовому форматі з жовтня 2025 року. За цей час два навчальних потоки вже об’єднали понад 120 студентів.

За словами керівника AVIA Lab Сергія Дуленка, головне досягення за цей рік – це формування ядра колективу, студентів та ліцеїстів, які регулярно ходять сюди, які тягнуть за собою інших.

Наступний етап розвитку – це наукові дослідження в лабораторії, які будуть пов’язані з авіацією та авіабудуванням.

Цінною для присутніх стала промова професорки математики НУ "КАІ", доньки видатного авіаконструктора Олега Антонова – Анни Олегівни Антонової. Вона зазначила, що головне в роботі авіамоделювання — це мати результат, хоч би це був для початку паперовий літак, і лабораторія - прекрасне місце для створення.