В КАИ открыли школу конструирования дронов AVIA Lab (фото)

В Национальном университете "Киевский авиационный институт" в сотрудничестве с украинским производителем БПЛА НПП "Атлон Авиа" заработала Лаборатория авиамоделирования – AVIA Lab.
Об этом сообщили в пресс-службе НПП "Атлон Авиа".
AVIA Lab располагает 5 просторными аудиториями: композитная комната, механическая зона, лекционная аудитория, аудитория для сбора и аудитория для школьников.
В новом пространстве студенты выполняют задачи на современном производственном оборудовании – лазерном гравировальном станке, фрезерном станке с числовым программным управлением, вакуумном термоформовочном станке. Но со временем смогут собирать модели беспилотников.
"Для нас важно то, что бизнес, занимающийся разработками в области авиации и оборонных технологий, инвестирует в университеты. Если мы говорим именно о лабораториях для профориентации по авиационной тематике, для привлечения к инженерной деятельности молодежи - это первая такая лаборатория", - отметил министр образования и науки Украины Оксен Лесной.
AVIA Lab начала работу в тестовом формате с октября 2025 года. За это время два учебных потока уже объединили более 120 студентов.
По словам руководителя AVIA Lab Сергея Дуленко, главное достижение за этот год – это формирование ядра коллектива, студентов и лицеистов, регулярно ходящих сюда, которые тянут за собой других.
Следующий этап развития – научные исследования в лаборатории, которые будут связаны с авиацией и авиастроением.
Ценной для собравшихся стала речь профессора математики НУ "КАИ", дочери выдающегося авиаконструктора Олега Антонова – Анны Олеговны Антоновой. Она отметила, что главное в работе авиамоделирования — иметь результат, хотя бы это был для начала бумажный самолет, и лаборатория — прекрасное место для создания.
Ранее мы писали, что Компания BlueBird Techразработала новый детектор дронов под названием "Чуйка 4.0", оснащенный дополнительным модулем , способным сканировать пространство на новом диапазоне.
Также сообщалось, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают непосредственно из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.