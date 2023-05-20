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В Каховке россияне запугивают население, заставляя получать паспорта РФ, - Генштаб

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Суббота 20 мая 2023 07:23
В Каховке россияне запугивают население, заставляя получать паспорта РФ, - Генштаб Фото: в Каховке проходит принудительная паспортизация (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области россияне устрашают местное население, заставляя их получать паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, россияне проводят демонстративные рейдовые мероприятия, призванные запугать местное население возможной мобилизацией и отчуждением имущества. В частности, оккупанты осуществляют поквартирные и домовые обходы, проводят перепись населения и оказывают психологическое давление, принуждая к паспортизации.

"Также враг угрожает украинским гражданам, отказавшимся от получения российского паспорта, принудительным выселением из собственных жилищ и отключением от электроэнергии", - отметили в Генштабе.

Напомним, что по состоянию на 16 мая в отдельные населенные пункты Каховского района Херсонской области прибыла живая сила противника.

А мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что кафиры продолжают терроризировать население временно оккупированных территорий Запорожской области паспортизацией.

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Херсонская область Генштаб ВСУ
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