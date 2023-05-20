В Каховке россияне запугивают население, заставляя получать паспорта РФ, - Генштаб

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области россияне устрашают местное население, заставляя их получать паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, россияне проводят демонстративные рейдовые мероприятия, призванные запугать местное население возможной мобилизацией и отчуждением имущества. В частности, оккупанты осуществляют поквартирные и домовые обходы, проводят перепись населения и оказывают психологическое давление, принуждая к паспортизации.

"Также враг угрожает украинским гражданам, отказавшимся от получения российского паспорта, принудительным выселением из собственных жилищ и отключением от электроэнергии", - отметили в Генштабе.