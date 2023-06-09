Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. СБУ перехопила розмову росіян

Як зазначили в СБУ, загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави. Про це окупанти розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити.

"Там не они (українська сторона, - ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - розповідає російський військовий.

Окупант описує наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати у РФ: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Своєю чергою в СБУ нагадують, що в Україні відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину РФ. Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу - ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).

Окупанти дистанційно підірвали ГЕС

Нагадаємо, що 6 червня о 02:50 російські терористи здійснили дистанційний підрив Каховської ГЕС. Українська розвідка ще за кілька місяців до цього повідомляла, що росіяни замінували дамбу.

Як заявив представник ГУР Андрій Юсов, якщо говорити про доказову базу, то вона є, і зараз продовжується її збір. Також Україна назвала виконавців. Попередньо, мова йде про представників 205-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ.

Своєю чергою в РНБО заявляють, що дамбу підірвали за вказівкою російського диктатора Володимира Путіна.

Натомість не всі західні ЗМІ та політички поспішають прямо заявляти про винуватість РФ. У Британії закликали дочекатися результатів розслідування. Президент США Джо Байден хоч і утримався від оцінок, але в Білому домі дали зрозуміти - відповідальність за підрив ГЕС лежить на Росії.

Тим часом Україна продовжує боротися з наслідками підриву ГЕС, який скоїли окупанти. Людей евакуюють із зон затоплення, а в Херсонській області почали фіксувати зниження рівня води.

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