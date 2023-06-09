Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов. СБУ перехватила разговор россиян

Как отметили в СБУ, захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства. Об этом оккупанты рассказывают друг другу в телефонном разговоре, который удалось перехватить.

"Там не они (украинская сторона, - ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - рассказывает российский военный.

Оккупант описывает последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в РФ: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушение.

В свою очередь в СБУ напоминают, что в Украине открыто уголовное производство по факту военного преступления РФ. Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

Оккупанты дистанционно подорвали ГЭС

Напомним, что 6 июня в 02:50 российские террористы совершили дистанционный подрыв Каховской ГЭС. Украинская разведка еще за несколько месяцев до этого сообщала, что россияне заминировали дамбу.

Как заявил представитель ГУР Андрей Юсов, если говорить о доказательной базе, то она есть и сейчас продолжается ее сбор. Также Украина назвала исполнителей. Предварительно, речь идет о представителях 205-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ.

В свою очередь в СНБО заявляют, что дамбу подорвали по указанию российского диктатора Владимира Путина.

При этом не все западные СМИ и политики спешат прямо заявлять о виновности РФ. В Британии призвали дождаться результатов расследования. Президент США Джо Байден хоть и удержался от оценок, но в Белом доме дали понять - ответственность за подрыв ГЭС лежит на России.

Между тем, Украина продолжает бороться с последствиями подрыва ГЭС, который совершили оккупанты. Людей эвакуируют из зон затопления, а в Херсонской области начали фиксировать снижение уровня воды.

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