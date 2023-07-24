Каховську ГЕС можуть не відбудовувати: від чого це залежить

Він окреслив важливі питання, що повʼязанні з існуванням Каховського водосховища:

Як покрити дефіцит води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, які залежали від поставок з Каховського водосховища? Так, Херсонська область втратила 94% води для сільського господарства та промисловості, Дніпропетровська - 64%, Запорізька - 70%. Повноцінної альтернативи немає.

Як компенсувати втрату зрошувальної системи, яка живилась з Каховської ГЕС? Також без нього неможливо відновити водопостачання Криму після його звільнення.

Як забезпечити водою Запорізьку АЕС після деокупації? Повноцінний запуск станції неможливий без відновлення Каховської ГЕС.

Як забезпечити річкове судноплавство Дніпром? Наразі глибина на місці Каховського водосховища - до 2 м проти 16 м водосховища.

"Якщо ми зможемо розвʼязати ці питання без відновлення Каховської ГЕС, то тоді можна буде обговорювати, чи є доцільність будівництва гідроелектростанції. Проте наразі ГЕС - єдине розвʼязання цих проблем", - підкреслив Сирота.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС. Після цього частину територій Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей затопили.

Раніше експерти зазначали, що після ворожого теракту відбудувати Каховську ГЕС буде неможливо, проте нещодавно Кабмін схвалив експериментальний проєкт щодо відбудови Каховської ГЕС.

Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі хочуть спроектувати всі інженерні конструкції та підготувати необхідну базу для відновлення.

Другий етап розпочнеться після звільнення територій, де розташована ГЕС. Він передбачаєбудівельні роботи.

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