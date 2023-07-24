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Каховскую ГЭС могут не восстанавливать: от чего это зависит

Фото: гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота (nordbess-news cv ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина может и не восстанавливать Каховскую ГЭС, если сможет решить некоторые технические вопросы, связанные с опустошением Каховского водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироту в интервью Forbes.

Он обозначил важные вопросы, связанные с существованием Каховского водохранилища:

  • Как покрыть дефицит воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, которые зависели от поставок из Каховского водохранилища? Так, Херсонская область потеряла 94% воды для сельского хозяйства и промышленности, Днепропетровская - 64%, Запорожская - 70%. Полноценной альтернативы нет.
  • Как компенсировать потерю оросительной системы, питавшейся с Каховской ГЭС? Также без него невозможно восстановить водоснабжение Крыма после его освобождения.
  • Как обеспечить водой Запорожскую АЭС после деоккупации? Полноценный запуск станции невозможен без возобновления Каховской ГЭС.
  • Как обеспечить речное судоходство по Днепру? Сейчас глубина на месте Каховского водохранилища - до 2 м против 16 м водохранилища.

"Если мы сможем решить эти вопросы без восстановления Каховской ГЭС, то тогда можно будет обсуждать, есть ли целесообразность строительства гидроэлектростанции. Однако сейчас ГЭС - единственное решение этих проблем", - подчеркнул Сирота.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

Ранее эксперты отмечали, что после вражеского теракта отстроить Каховскую ГЭС будет невозможно, однако недавно Кабмин одобрил экспериментальный проект по восстановлению Каховской ГЭС.

Проект рассчитан на два года. На первом этапе хотят спроектировать все инженерные конструкции и подготовить базу для восстановления.

Второй этап начнется после освобождения территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает строительные работы.

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Укргидроэнерго