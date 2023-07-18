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Каховську ГЕС відбудують. Кабмін ухвалив експериментальний проект

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Київ, Вівторок 18 липня 2023 16:21
Каховську ГЕС відбудують. Кабмін ухвалив експериментальний проект Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна відбудує Каховську ГЕС, які підірвали російські окупанти. Уряд схвалив експериментальний проект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проект розрахований на два роки. На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення", - сказав Шмигаль.

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.

"Координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне "Укргідроенерго". Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами", - додав прем'єр.

За словами Шмигаля, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

Раніше експерти наголошували, що після терористичного акту ворогів відбудувати Каховську ГЕС буде неможливо.

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