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В Каховке оккупанты заставляют украинских предпринимателей получить разрешение на хозяйственную деятельность

Фото: солдаты армии РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во временно оккупированной Каховке, Херсонская область, захватчики ввели новое ограничение для украинских предпринимателей. Теперь они должны получить разрешение на хозяйственную деятельность для того, чтобы вести свой бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

“Очередное распоряжение от гауляйтера Каховки Владимира Леонтьева. Хозяйственную деятельность смогут вести только те предприниматели, которые получат разрешение. Так называемую «регистрацию» следует провести до 15 мая”, - сообщил он.

Бизнес всех предпринимателей, которые откажутся сотрудничать с захватническими властями, будет принудительно закрыт.

Напомним, что ранее в Каховке оккупанты установили памятник Ленину.

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