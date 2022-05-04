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В Каховці окупанти змушують українських підприємців отримати дозвіл на господарчу діяльність

Фото: солдати армії РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В тимчасово окупованому Каховці, Херсонська область, загарбники ввели нове обмеження для українських підприємців. Тепер всі вони мають отримати дозвіл на господарчу діяльність для того, щоб вести свою власну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

“Чергове розпорядження від гауляйтера Каховки Володимира Леонтьєва. Господарчу діяльністю зможуть вести тільки ті підприємці, які отримають дозвіл. Так звану «реєстрацію» треба провести до 15 травня”, - повідомив він.

Бізнес всіх тих підприємців, які відмовляться співпрацювати з загарбницькою владою, буде примусово закритий.

Нагадаємо, що раніше в Каховці окупанти встановили пам’ятник Леніну.

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