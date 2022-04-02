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В Каховке оккупанты похитили экс-депутата городского совета

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Каховка, Суббота 02 апреля 2022 17:03
В Каховке оккупанты похитили экс-депутата городского совета Фото: в Каховке похитили активиста Олега Кожемякина (facebook com tkakhovka)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты во временно захваченной Каховке Херсонской области похитили активиста и участника боевых действий на востоке Украины Олега Кожемякина. Ранее мужчина был депутатом городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"Сегодня в Каховке похитили Олега Кожемякина - экс-депутата Каховского городского совета, активиста и участника АТО. Об этом сообщила его жена Ольга", - отметил Хлань.

Напомним, в Каховке оккупанты создали незаконный "орган власти", а его "руководителем" назначили бывшего депутата областного совета.

По данному факту было открыто уголовное дело.

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