В Каховке оккупанты похитили экс-депутата городского совета
Фото: в Каховке похитили активиста Олега Кожемякина (facebook com tkakhovka)
Российские оккупанты во временно захваченной Каховке Херсонской области похитили активиста и участника боевых действий на востоке Украины Олега Кожемякина. Ранее мужчина был депутатом городского совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.
"Сегодня в Каховке похитили Олега Кожемякина - экс-депутата Каховского городского совета, активиста и участника АТО. Об этом сообщила его жена Ольга", - отметил Хлань.
Напомним, в Каховке оккупанты создали незаконный "орган власти", а его "руководителем" назначили бывшего депутата областного совета.
По данному факту было открыто уголовное дело.
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