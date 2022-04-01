Оккупанты "назначили" екс-депутата Филипчука "главой" Каховки
Российские захватчики планируют "назначить" нового главу в Каховке. Избрали бывшего депутата областного совета Павла Филипчука.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание "Мост".
Действующему председателю Виталию Немерцу предложили покинуть кабинет.
Филипчук уже находится в помещении городского совета и вызывает работников к себе по одному, предлагая им "сотрудничество".
Также известно, что оккупанты впервые прибыли в город сегодня утром и сразу отправились в администрацию. В составе их колонны были 2 "тигра" и 2 "кунга".
Война России против Украины длится тридцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.