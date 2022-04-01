Оккупанты "назначили" екс-депутата Филипчука "главой" Каховки

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание " Мост ".

Действующему председателю Виталию Немерцу предложили покинуть кабинет.

Филипчук уже находится в помещении городского совета и вызывает работников к себе по одному, предлагая им "сотрудничество".

Также известно, что оккупанты впервые прибыли в город сегодня утром и сразу отправились в администрацию. В составе их колонны были 2 "тигра" и 2 "кунга".