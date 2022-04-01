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Оккупанты "назначили" екс-депутата Филипчука "главой" Каховки

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 17:12
Оккупанты "назначили" екс-депутата Филипчука "главой" Каховки Фото: екс-депутат Павел Филипчук (most.ks.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские захватчики планируют "назначить" нового главу в Каховке. Избрали бывшего депутата областного совета Павла Филипчука.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание "Мост".

Действующему председателю Виталию Немерцу предложили покинуть кабинет.

Филипчук уже находится в помещении городского совета и вызывает работников к себе по одному, предлагая им "сотрудничество".

Также известно, что оккупанты впервые прибыли в город сегодня утром и сразу отправились в администрацию. В составе их колонны были 2 "тигра" и 2 "кунга".

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