ru ua
Сб, 02 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Каховці окупанти викрали ексдепутата міської ради

Новость на русском →
Каховка, Субота 02 квітня 2022 17:03
У Каховці окупанти викрали ексдепутата міської ради Фото: у Каховці викрали активіста Олега Кожем'якіна (facebook com tkakhovka)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у тимчасово захопленій Каховці Херсонської області викрали активіста й учасника бойових дій на сході України Олега Кожем'якіна. Раніше чоловік був депутатом міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Сьогодні у Каховці викрали Олега Кожем‘якіна - ексдепутата Каховської міської ради, активіста й учасника АТО. Про це повідомила його дружина Ольга", - зазначив Хлань.

Нагадаємо, у Каховці окупанти створили незаконний "орган влади", а його "керівником" призначили колишнього депутата обласної ради.

За даним фактом було відкрито кримінальну справу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою