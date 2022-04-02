ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Прокуратура открыла дело из-за создания оккупационной власти в Каховке

Новина українською →
Каховка, Суббота 02 апреля 2022 15:51
Прокуратура открыла дело из-за создания оккупационной власти в Каховке Фото: в Каховке оккупанты создали незаконный оргна власти (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за создания в Каховке (Херсонская область) незаконной оккупационной власти было открыто уголовное производство. Город временно захвачен российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Херсонскую областную прокуратуру.

Следствие установило, что бывший депутат Херсонского областного совета вместе с несколькими местными жителями Каховского района добровольно перешли на сторону врага. Они сотрудничают с оккупантами и спецслужбами России. Коллаборанты создали на территории Каховки и Каховской ОТО незаконный орган самоуправления.

Их действия нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

По факту государственной измены открыто производство (ч. 2 ст. 111 УК). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискации имущества.

Напомним, председателем созданного оккупантами "органа власти" в Каховке стал бывший депутат областного совета Павел Филипчук.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой