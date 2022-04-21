В Каховке оккупанты отпустили двух местных жителей
В Каховке Херсонской области российские оккупанты отпустили двух местных жителей, которых они задержали 11 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Каховской городской территориальной общины.
"Домой вернулся Геннадий Мурашкин, которого 11.04 вместе с сыном из своего дома забрали военные РФ", - говорится в сообщении.
При этом неизвестна судьба еще одного жителя Каховки - Лотанюка Василия, которого оккупанты забрали 2 апреля. При этом местонахождение мужчины до сих пор неизвестно.
Напомним, по словам омбудсмена Людмилы Денисовой, в плену российских захватчиков в Запорожской области все еще остаются 69 человек. При этом 89 человек освобождены.
Ранее Денисова рассказала, что оккупанты похитили и вывезли в Ростов 13 сирот из Мариуполя, которые были лишены родительской опеки. При этом украинских детей передают на воспитание в семьи российских граждан.
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