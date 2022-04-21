У Каховці окупанти відпустили двох місцевих жителів
У Каховці Херсонської області російські окупанти відпустили двох місцевих жителів, яких вони затримали 11 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Каховської міської територіальної громади.
"Додому повернувся Геннадій Мурашкін, якого 11.04 разом з сином зі свого будинку забрали військові РФ", - йдеться в повідомленні.
При цьому невідома доля ще одного жителя Каховки - Лотанюка Василя, якого окупанти забрали 2 квітня. При цьому місцеперебування чоловіка досі невідоме.
Нагадаємо, за словами омбудсмена Людмили Денисової, в полоні російських загарбників у Запорізькій області все ще залишаються 69 осіб. При цьому 89 осіб звільнені.
Раніше Денисова розповіла, що окупанти викрали і вивезли в Ростов 13 сиріт з Маріуполя, які були позбавлені батьківського піклування. При цьому українських дітей передають на виховання в сім'ї російських громадян.
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