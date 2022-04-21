ru ua
Чт, 21 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Каховці окупанти відпустили двох місцевих жителів

Новость на русском →
Каховка, Четвер 21 квітня 2022 04:20
У Каховці окупанти відпустили двох місцевих жителів Фото: окупанти відпустили двох місцевих жителів Каховки (firstregion.com.ua)
Автор: Роман Мирончук

У Каховці Херсонської області російські окупанти відпустили двох місцевих жителів, яких вони затримали 11 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Каховської міської територіальної громади.

"Додому повернувся Геннадій Мурашкін, якого 11.04 разом з сином зі свого будинку забрали військові РФ", - йдеться в повідомленні.

При цьому невідома доля ще одного жителя Каховки - Лотанюка Василя, якого окупанти забрали 2 квітня. При цьому місцеперебування чоловіка досі невідоме.

Нагадаємо, за словами омбудсмена Людмили Денисової, в полоні російських загарбників у Запорізькій області все ще залишаються 69 осіб. При цьому 89 осіб звільнені.

Раніше Денисова розповіла, що окупанти викрали і вивезли в Ростов 13 сиріт з Маріуполя, які були позбавлені батьківського піклування. При цьому українських дітей передають на виховання в сім'ї російських громадян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Херсонская область
NEWS
57-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
57-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати