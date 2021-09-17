В кафе Харькова нашли застреленного мужчину: полиция начала расследование

"Сообщение о том, что мужчина застрелился в кафе, расположенном на проспекте Независимости в городе Харькове, поступило в полицию в 14:18 со службы 102", - пишет пресс-служба полиции.



Согласно предварительным данным, погибший, 1965 года рождения совершил самоубийство из помпового ружья, которое зарегистрировано на него. По месту жительства мужчина оставил предсмертную записку в которой попросил прощения за содеянное.

"По адресу продолжает работать следственно-оперативная группа, собираются вещественные доказательства, полицейские опрашивают свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавляет пресс-служба.

Фото: в кафе Харькова нашли застреленного мужчину (hk.npu.gov.ua)