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В центре Харькова в ресторане нашли застреленным мужчину

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Харьков, Пятница 17 сентября 2021 17:22
В центре Харькова в ресторане нашли застреленным мужчину Фото: в Харькове в ресторане нашли тело мужчины (objectiv.tv)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове в ресторане "Чили" сегодня днем нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Предварительно, погибшим является владелец этого ресторана - Олег Привалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Объектив" и издание Kharkiv Today.

По предварительным данным, которые предоставили в местной полиции, это было самоубийство. Погибший написал предсмертную записку. Однако правоохранители пока не подтвердили личность погибшего.

Однако, по информации местного канала "Объектив", совершил самоубийство ресторатор Олег Привалов, который снимал это помещение в аренду.

Других подробностей пока нет. На месте происшествия работают правоохранители.

Фото: в Харькове в ресторане нашли тело мужчины (objectiv.tv)

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