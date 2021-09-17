У кафе Харкова знайшли застреленого чоловіка: поліція почала розслідування

"Повідомлення про те, що чоловік застрелився в кафе, розташованому на проспекті Незалежності у місті Харкові, надійшло до поліції о 14:18 зі служби 102", - пише пресслужба поліції.



Згідно з попередніми даними, загиблий, 1965 року народження, здійснив самогубство з помпової рушниці, яка зареєстрована на нього. За місцем мешкання чоловік залишив передсмертну записку у якій попросив вибачення за скоєне.

"За адресою продовжує працювати слідчо-оперативна група, збираються речові докази, поліцейські опитують свідків, встановлюються усі обставини події", - додає пресслужба.

Фото: у кафе Харкова знайшли застреленого чоловіка (hk.npu.gov.ua)