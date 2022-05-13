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Кадыровцы в Рубежном похитили медицинское оборудование из больницы

Кадыровцы обокрали больницу в Рубежном (meta.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированном городе Рубежное Луганской области кадыровцы разграбили инфекционное отделение больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Необразованные убийцы, якобы случайно, нашли "заброшенный" корпус больницы в Рубежном и он еще и оказался с современным дорогостоящим оборудованием и имел большие запасы иностранных лекарств. Все это злые украинцы прятали от своих граждан", - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что кроме государственной поддержки, инфекционное отделение в течение последних лет помогали совершенствовать многие международные организации.

Также он добавил, что без преувеличения, это одно из лучших инфекционных отделений страны.

"На пропагандистском видео, оккупанты похвастались, что откроют там госпиталь. На самом же деле, уже демонтируют оборудование, чтобы вывезти в РФ", - сказал глава ОВА.

Оккупанты в Рубежном разграбили больницу (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что оккупанты из Кременной вывозят оборудование из больниц и школ в РФ.

Также Гайдай сообщал, что захваченные населенные пункты Луганской области оккупанты уничтожили полностью.

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ЛуганскРубежное