ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты из Кременной вывозят оборудование из больниц и школ в РФ

Новина українською →
Кременная , Вторник 10 мая 2022 13:21
Оккупанты из Кременной вывозят оборудование из больниц и школ в РФ Российские военные вывезли из Кременной все оборудование (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска из города Кременная Луганской области вывозят оборудование из больниц и школ в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"После оккупации города, на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии" оккупанты повесили свою тряпку, выскребли с фасада надпись "Слава Украине" и обчистили все помещения", - написал он.

В частности, всю современную технику вывезли в РФ. Отмечается, что оккупанты обследовали каждый сантиметр образовательного учреждения.

Кроме того, россияне были шокированы от оснащения больниц, поэтому в первые дни оккупации они все оборудование демонтировали и перевезли в Луганск и Россию.

"Это же как плохо вы живете, что удивились интерактивной доске в школе?!",- сказал глава ОВА.

Оккупанты из Кременной вывозят оборудование из больниц и школ в РФОккупанты из Кременной вывозят оборудование из больниц и школ в РФОккупанты из Кременной вывозят оборудование из больниц и школ в РФОккупанты из Кременной вывозят оборудование из больниц и школ в РФ

Ранее мы сообщали, что ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным.

Также мы писали, что с начала вторжения РФ погибли 30 студентов Луганского университета.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Кременная
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы