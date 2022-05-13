Кадирівці в ​Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарні

"Неосвічені вбивці, нібито випадково, знайшли "покинутий" корпус лікарні в Рубіжному та він ще й виявилася з сучасним дороговартісним обладнанням та мав великі запаси іноземних ліків. Все це злі українці ховали від своїх громадян", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначив, що окрім державної підтримки, інфекційне відділення протягом останніх років допомагали вдосконалювати багато міжнародних організацій.

Також він додав, що без перебільшення, це одне з кращих інфекційних відділень країни.

"На пропагандистському відео, окупанти похизувалися, що відкриють там шпиталь. Насправді ж, вже демонтують обладнання аби вивезти у РФ", - сказав голова ОВА.

Окупанти у Рубіжному розграбували лікарню (t.me/luhanskaVTSA)