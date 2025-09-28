Кадровий скандал в "Укренерго": міністерство відреагувало на звільнення Зайченка

Міністерство енергетики вперше за три дні офіційно відреагувало на кадровий скандал в "Укренерго". Там кажуть, що ще не отримували документів про звільнення голови компанії Віталія Зайченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністерства в Telegram .

Як на скандал реагує Міненерго

В офіційній заяві йдеться про те, що міністерство ще не отримувало від наглядової ради "Укренерго" жодних документів "щодо питань, які фігурують у ЗМІ" стосовно звільнення Віталія Зайченка.

Також підкреслюється, що Міненерго поважає статус наглядової ради як незалежного органу, що має діяти в рамках українського законодавства.

"Як акціонер компанії, Міністерство енергетики діє виключно в рамках закону та в інтересах забезпечення стабільності й енергетичної безпеки країни, яка є найвищим пріоритетом у поточних умовах", - ідеться в заяві.

Чому наглядова рада звільнила главу "Укренерго"

У п'ятницю, 26 вересня, РБК-Україна від власних джерел стало відомо, що наглядова рада вирішила звільнити Зайченка і все правління "Укренерго". Крім Олексія Брехта, який стане виконувачем обов'язків голови компанії.

Зайченко був звільнений лише через три місяці після призначення. А саме рішення було прийнято на засіданні наглядової ради в режимі онлайн.

За даними РБК-Україна, рішення звільнити голову "Укренерго" ухвалили у відповідь на результати перевірки з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Перевірка показала, що двох членів правління - Івана Юрика та Олега Павленка - влітку призначили з порушеннями. Ці порушення вчасно не усунули, тому наглядова рада вирішила звільнити не тільки членів правління, а й Зайченка, до якого "втратили довіру".

Примітно, що за даними системи YouControl, Зайченко все ще залишається головою правління.

Фото: Віталій Зайченков за документами ще голова правління "Укренерго" (дані системи YouControl)

Що могли вирішити щодо наглядової ради "Укренерго"

Також у розпорядженні РБК-Україна опинився наказ Міненерго, згідно з яким усі члени наглядової ради "Укренерго" повинні виконувати свої обов'язки виключно за адресою компанії в Києві.

Зазначимо, у її складі 6 членів, четверо з яких - іноземці. Тому рада збирається переважно онлайн.