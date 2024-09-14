Кадровий голод. У якій сфері найбільша нестача фахівців

Зміст:

Де є нестача кадрів

Від початку повномасштабної війни в Україні зберігається нестача кадрів, серед причин – міграція громадян, мобілізація до лав Сил оборони. На ринку праці виник значний дефіцит кваліфікованих фахівців та представників робітничих професій.

На запит РБК-Україна в Державній службі зайнятості (ДСЗ) розповіли, що на сьогодні за видами економічної діяльності нестача спеціалістів спостерігається в переробній промисловості, у тимчасовому розміщуванні й організації

харчування, будівництві та охороні здоров’я.

Зі свого боку PR-менеджерка кадрового порталу Work.ua Вікторія Білякова у коментарі виданню зазначила, що дефіцит торкнувся практично всіх галузей ринку праці. Але вкрай важко роботодавцям знаходити кандидатів на робітничі спеціальності, медиків, фахівців зі сфери будівництва й транспорту.

Кого шукають найбільше на ринку праці

Пропозицій роботи в Україні стає все більше, при цьому конкуренція на деякі вакансії залишається на низькому рівні.

За даними ДСЗ, на 11 вересня 2024 на "Єдиному порталі вакансій", який об’єднує інформацію про вакансії Держслужби зайнятості та провідних сайтів з пошуку роботи, налічувалося 261 тис. пропозицій роботи. Найбільше шукають робітників на такі посади:

Продавець, кухар, бухгалтер, водій, вантажник, бариста, швачка, офіціант, підсобний робітник, комірник, прибиральник, фармацевт, менеджер по роботі з клієнтами, охоронник, торговий представник, пекар, адміністратор, касир, сестра медична (брат медичний), вихователь, вчитель, слюсар-ремонтник, електромонтер, електрогазозварник.

Аналітики порталу Work.ua зазначають, що за минулий місяць роботи побільшало у категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (11 137 вакансій). Також зросла кількість вакансій у категорії "Медицина, фармацевтика" (8 196 вакансій).

При цьому саме категорія "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" потрапила до списку сфер із найнижчою конкуренцією серед шукачів. У даній категорії розміщують вакансії офіціантів, бариста, кухарів, пекарів, адміністраторів ресторану, готелю.

Приклади вакансій у сфері "готельно-ресторанний бізнес" (Скриншот Work.ua)

Мало відгукуються і на вакансії з категорії "Транспорт, автобізнес". Йдеться про пропозиції роботи водія, водія таксі, диспетчера, логіста.

Які зарплати пропонують затребуваним фахівцям

Представникам робітничих спеціальностей у промисловості пропонують рівень зарплати залежно від наявності досвіду та спеціальних навичок.

До прикладу, кваліфікований верстатник деревообробних верстатів може розраховувати на дохід 85 тис. грн (дані ДСЗ). Слюсарям пропонують середню зарплату 22,5 тис. грн (вакансії на Work.ua).

Скриншот Work.ua

Середня зарплата у затребуваній категорії "Будівництво, архітектура" становить 25 тис. грн по Україні. Зарплата різнороба на будівництві може становити від 1100 грн за зміну до 40 тис. грн на місяць. Проєктувальникам систем опалення, вентиляції у вакансіях пропонують дохід 35 тис. грн, а керівник будівельних проєктів може заробляти 70 тис. грн.

У вакансіях із галузі охорони здоров'я медична сестра має середню зарплату 17,5 тис. грн, сімейний лікар – 25 тис. грн. У спеціалістів вузького профілю, наприклад гастроентерологів медіанна зарплата на рівні 35 тис. грн.

Найвища пропонована зарплата у сфері транспорту – 50 тис. грн у водіїв міжнародних перевезень. Водіям таксі готові платити 30-40 тис. грн, експедиторам – 30-35 тис. грн.

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація від Державної служби зайнятості у відповідь на запит РБК-Україна, дані порталу пошуку роботи Work.ua, коментар PR-менеджерки Work.ua Вікторії Білякової.