Дефіцит кадрів. В Україні знайшли несподіване вирішення проблеми

Україні під час відбудови не вистачатиме до 4,5 млн працівників, однак ефективна соціальна політика може повернути на ринок праці до 1,5 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням результати дослідження , проведеного за ініціативи Міністерства соціальної політики.

Вплив повномасштабної війни на ринок праці

Ініційоване Мінсоцполітики дослідження було проведене з метою напрацювання найкращих рішень для реформування системи соціальних послуг в Україні - з урахуванням позитивного міжнародного досвіду.

Згідно з його результатами, під час відбудови нашій країні не вистачатиме до 4,5 млн працівників.

Уточнюється, що у 2021 році кількість працездатного населення України становила 17,1 млн працівників, однак у результаті повномасштабного вторгнення РФ ця цифра зменшилась на 2,8 млн працівників.

Як можна збільшити кількість кадрів в Україні

На думку експертів, допомогти розв'язати проблему з недостатньою кількістю працівників в Україні може активне залучення вразливих груп до економічного життя країни.

Згідно з дослідженням, впровадження ефективної соціальної політики (зокрема, розвиток соціальних послуг в Україні до 2032 року), дозволить залучити до економічного життя країни близько 1,5 млн осіб з інвалідністю.

Зазначається, що станом на сьогодні в Україні працевлаштовано трохи більше 480 тис. людей з інвалідністю із 2,7 млн - тобто менше 18%. При цьому близько 1,5 млн з них мають третю групу інвалідності й не потребують особливих пристосувань робочих місць.

Тим часом якщо залучити до ринку праці 50% людей з інвалідністю, очікуваний дефіцит робочої сили скоротиться до 3 млн осіб.

Результати дослідження (інфографіка: msp.gov.ua)

Як приклад наводиться відсоток офіційно працевлаштованих осіб з інвалідністю у деяких країнах ЄС (за даними European Disability Forum):