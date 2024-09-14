Кадровый голод. В какой сфере самая большая нехватка специалистов

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Где есть нехватка кадров

С начала полномасштабной войны в Украине сохраняется нехватка кадров, среди причин – миграция граждан, мобилизация в ряды Сил обороны. На рынке труда возник значительный дефицит квалифицированных специалистов и представителей рабочих профессий.

По запросу РБК-Украина в Государственной службе занятости (ГСЗ) рассказали, что на сегодня по видам экономической деятельности нехватка специалистов наблюдается в перерабатывающей промышленности, во временном размещении и организации питания, строительстве и здравоохранении.

В свою очередь PR-менеджер кадрового портала Work.ua Виктория Билякова в комментарии изданию отметила, что дефицит затронул практически все отрасли рынка труда. Но крайне тяжело работодателям находить кандидатов на рабочие специальности, медиков, специалистов в сфере строительства и транспорта.

Кого ищут больше всего на рынке труда

Предложений работы в Украине становится все больше, при этом конкуренция на некоторые вакансии остается на низком уровне.

По данным ГСЗ, на 11 сентября 2024 на "Едином портале вакансий", который объединяет информацию о вакансиях Госслужбы занятости и ведущих сайтов по поиску работы, насчитывалось 261 тыс. предложений работы. Больше всего ищут рабочих на следующие должности:

Продавец, повар, бухгалтер, водитель, грузчик, бариста, швея, официант, подсобный рабочий, кладовщик, уборщик, фармацевт, менеджер по работе с клиентами, охранник, торговый представитель, пекарь, администратор, кассир, сестра медицинская (брат медицинский), воспитатель, учитель, слесарь-ремонтник, электромонтер, электрогазосварщик.

Аналитики портала Work.ua отмечают, что за прошлый месяц работы стало больше в категории "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (11 137 вакансий). Также возросло количество вакансий в категории "Медицина, фармацевтика" (8 196 вакансий).

При этом именно категория "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" попала в список сфер с самой низкой конкуренцией среди соискателей. В данной категории размещают вакансии официантов, бариста, поваров, пекарей, администраторов ресторана, гостиницы.

Примеры вакансий в сфере гостинично-ресторанного бизнеса (Скриншот Work.ua)

Мало отзываются и на вакансии из категории "Транспорт, автобизнес". Речь идет о предложениях работы водителя, водителя такси, диспетчера, логиста.

Какие зарплаты предлагают востребованным специалистам

Представителям рабочих специальностей в промышленности предлагают уровень зарплаты в зависимости от наличия опыта и специальных навыков.

К примеру, квалифицированный станочник деревообрабатывающих станков может рассчитывать на доход 85 тыс. грн (данные ГСЗ). Слесарям предлагают среднюю зарплату 22,5 тыс. грн. (вакансии на Work.ua).

Скриншот Work.ua

Средняя зарплата в затребованной категории "Строительство, архитектура" составляет 25 тыс. грн по Украине. Зарплата разнорабочего на строительстве может составлять от 1100 грн за смену до 40 тыс. грн в месяц. Проектировщикам систем отопления, вентиляции в вакансиях предлагают доход 35 тыс. грн, а руководитель строительных проектов может зарабатывать 70 тыс. грн.

В вакансиях сферы здравоохранения медицинская сестра имеет среднюю зарплату 17,5 тыс. грн, семейный врач – 25 тыс. грн. У специалистов узкого профиля, например, гастроэнтерологов медианная зарплата на уровне 35 тыс. грн.

Самая высокая предлагаемая зарплата в сфере транспорта – 50 тыс. грн у водителей международных перевозок. Водителям такси готовы платить 30-40 тыс. грн, экспедиторам – 30-35 тыс. грн.

При подготовке материала использовались: информация от Государственной службы занятости в ответ на запрос РБК-Украина, данные портала поиска работы Work.ua, комментарий PR-менеджера Work.ua Виктории Биляковой.