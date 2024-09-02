Ринок праці в умовах війни: що змінилося для працівників і роботодавців в Україні

Повномасштабна війна в Україні значно вплинула на ринок праці, змінилися законодавчі норми, які його регулюють та вподобання українців, які шукають роботу.

РБК-Україна розбиралося, що змінилося у процесі організації робочого процесу на тлі війни та які зараз вподобання у питаннях пошуку роботи в українців.

Законодавчі зміни

Керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков зазначає, що під час війни в Україні внесено низку законодавчих змін у сферу трудових відносин, що суттєво вплинули на організацію робочих процесів.

Однією з найважливіших новацій стало прийняття 15 березня 2022 року Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Цей закон, який зазнав подальших змін 1 липня 2022 року та 22 листопада 2023 року, визначив особливості трудових відносин в умовах війни та передбачив нові правила для працівників та роботодавців у всіх галузях та сферах діяльності.

Цей закон має широкий спектр застосування, охоплюючи державну службу, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарювання в Україні. До того ж, він регулює трудові відносини осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Нові підходи до організації робочого процесу

Однією з ключових новацій закону є обмеження конституційних прав і свобод працівників, зокрема права вільно обирати працю та права на страйк, закріплених у статтях 43 та 44 Конституції України. Це обмеження диктується умовами воєнного стану та необхідністю швидкого й ефективного управління робочими ресурсами.

Закон також визначає особливості укладення трудових договорів в умовах воєнного стану. Зокрема, введено можливість оперативного залучення нових працівників та подолання кадрового дефіциту. Роботодавці отримали право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, за умови дотримання встановлених законом випадків.

Крім того, введено особливий порядок повідомлення працівників про зміну істотних умов праці. Зміни до умов праці та переведення на іншу роботу повинні бути доведені до відома працівника не пізніше, ніж перед його допуском до роботи зі зміненими умовами.

Також закон закріплює спеціальний порядок розірвання трудового договору та можливість призупинення його дії. Крім того, передбачено зміни до тривалості робочого часу, які можуть збільшуватись залежно від умов праці та потреб роботодавця.

"Війна є вкрай негативним та нищівним явищем у всіх його проявах, таке явище апріорі не здатне змінити будь-що у кращу сторону і організація робочого процесу не є винятком. Проте не варто забувати, що економічна складова відіграє далеко не останню роль у досягненні перемоги", – говорить юрист.

Які пріоритети під час пошуку роботи в українців

Згідно з опитуванням OLX Робота, 60% респондентів заявили, що не планують змінювати роботу в найближчий час. Основними причинами цього є задоволеність поточним графіком та бажання зберегти відчуття стабільності й безпеки, яке забезпечує робота.

Опитування також показало, що для українців найважливішим критерієм при виборі роботи є рівень заробітної плати – це зазначили 85% респондентів. Серед інших ключових факторів були можливість працювати віддалено (42%), близькість роботи до дому (41%), гнучкий графік (40%) та офіційне працевлаштування (35%). Додатково, респонденти звертали увагу на наявність бронювання (19%), репутацію компанії (18%) та соціальну позицію роботодавця (7%).

Однак, багато пошукачів роботи стикаються з певними труднощами: низька зарплата, обмежена кількість вакансій у їхній галузі та регіоні, а також високі вимоги з боку роботодавців. Найпопулярнішими вакансіями серед українців залишаються різноробочі, продавці, водії, вантажники, прибиральниці та охоронці.

Яку роботу шукають українці у 2024 році

У ТОП-10 професій за кількістю відгуків на одну вакансію входять менеджери інтернет-магазинів, копірайтери, оператори ПК, оператори чатів, контент-менеджери, менеджери по закупівлях, пакувальники, SMM-менеджери, промоутери та комплектувальники. Найбільше відгуків на вакансії отримують у Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Дослідження також виявило, що за перше півріччя 2024 року на платформі OLX Робота було розміщено 107 063 вакансій, орієнтованих на соціально-вразливі верстви населення. Ці вакансії на 65% частіше отримують відгуки, що свідчить про високий попит на інклюзивні умови праці. Найбільше таких пропозицій є в роздрібній торгівлі, логістиці, виробництві та будівництві, причому найбільш активно такі вакансії розміщуються у Чернівецькій, Київській, Львівській та Тернопільській областях.