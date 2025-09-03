Кадровий дефіцит? У МОН пояснили, яких вчителів у школах бракує найбільше

Сьогодні шкільна програма в Україні передбачає багато предметів. При цьому деяких вузькоспеціалізованих викладачів - бракує.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступниці міністра освіти й науки Надії Кузьмичової в інтерв'ю Hromadske.
Експерт розповіла, що "за абсолютними числами", вчителів у системі сьогодні "більше, ніж потрібно".
Проте проблема, за словами Кузьмичової, "не в кількості, а в якості й профільності кадрів".
Особливо бракує в Україні фахових педагогів у природничих і точних дисциплінах:
"Програма шкіл передбачає багато предметів, і саме вузькоспеціалізованих викладачів бракує", - визнала представниця МОН.
Кузьмичова зауважила, що "ця нестача (вчителів, - Ред.) не прив'язана до конкретних регіонів".
"Вона загальна для системи", - пояснила фахівець.
За її словами, таку нестачу частково компенсують переміщенням учителів із тимчасово окупованих територій на безпечніші регіони.
"Але системне рішення тут в іншому: потрібно змінювати підхід до підготовки й популяризації цих предметів на рівні педагогічної освіти", - поділилась заступниця міністра.
Вона додала, що молодь не обирає спеціальності вчителя математики, фізики чи біології у закладах вищої освіти.
"Тому кадровий дефіцит зберігається через низьку залученість до здобуття педагогічної освіти за цими спеціальностями", - повідомила експерт.
Тенденція до збільшення у школах кількості молодих педагогів сьогодні "частково компенсує потребу в залученні практиків з інформативної, технологічної та природничої сфер".
Водночас, за словами спеціаліста, "це не призводить до повного закриття потреби".
"Тому, що ці кадри зазвичай зосереджені в обласних містах. А в нас є велика диспропорція із сільською місцевістю. І нестача кадрів відчувається саме там. Але це однозначно в певний спосіб вирівнює ситуацію", - розповіла Кузьмичова.
Крім того, вона зауважила, що це - "дуже мінливо".
"Після скасування воєнного стану більша частина цих молодих педагогів вийде із системи освіти. Бо вони заходили не через привабливість самої професії вчителя, а через те, що вчительство має от цей додатковий інструмент - бронювання", - пояснила представниця МОН.
Частина з них, на її думку, може за цей час мотивуватись роботою з дітьми й залишитись.
"Але, за моїми оцінками, це не буде більш як 20-25% тих, хто зайшов. Це означатиме відкат до стартових позицій", - підсумувала заступниця міністра освіти й науки.
