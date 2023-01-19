Кадрові військові РФ у Луганській області суттєво не вливають на хід бойових дій, - ОВА

Кадрові військові РФ у Луганській області суттєво не вливають на загальну ситуацію на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Нещодавно окупанти у Луганській області не впоралися з керуванням техніки, перегорнулись, а керівництву доповіли, що їх підбили", - йдеться у заяві.
Гайдай додав, що всі контрнаступи, які намагалися влаштувати росіяни у Луганській області, відбиті українськими військовими і в районі Білогорівки, і з боку Сватового.
"Кадрові військові, яких підтягнули росіяни для підсилення власної оборони, суттєво не впливають на загальну ситуацію на фронті. ЗСУ потроху просуваються уперед", - додав глава області.
За словами Гайдая, щодня українські військові знищують по 4-6 одиниць важкої техніки ворога. В районі Діброви на підступі до Кремінної зараз точаться важкі бої.
Нагадаємо, що військовослужбовці Сил спеціальних операцій (ССО) виявили в районі Кремінної Луганської області російських окупантів, зав'язався бій.
Російські загарбники намагаються контратакувати біля Кремінної (Луганська область) та підтягують туди нові резерви.
Правоохоронці ідентифікували "кадирівця", який керував так званими "каральними рейдами" у Луганській області. Він разом з іншими окупантами залякував та катував мирних жителів.
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