UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кадрові військові РФ у Луганській області суттєво не вливають на хід бойових дій, - ОВА

Фото: Кадрові військові РФ у Луганській області суттєво не вливають на хід бойових дій (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Кадрові військові РФ у Луганській області суттєво не вливають на загальну ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Нещодавно окупанти у Луганській області не впоралися з керуванням техніки, перегорнулись, а керівництву доповіли, що їх підбили", - йдеться у заяві.

Гайдай додав, що всі контрнаступи, які намагалися влаштувати росіяни у Луганській області, відбиті українськими військовими і в районі Білогорівки, і з боку Сватового.

"Кадрові військові, яких підтягнули росіяни для підсилення власної оборони, суттєво не впливають на загальну ситуацію на фронті. ЗСУ потроху просуваються уперед", - додав глава області.

За словами Гайдая, щодня українські військові знищують по 4-6 одиниць важкої техніки ворога. В районі Діброви на підступі до Кремінної зараз точаться важкі бої.

Нагадаємо, що військовослужбовці Сил спеціальних операцій (ССО) виявили в районі Кремінної Луганської області російських окупантів, зав'язався бій.

Російські загарбники намагаються контратакувати біля Кремінної (Луганська область) та підтягують туди нові резерви.

Правоохоронці ідентифікували "кадирівця", який керував так званими "каральними рейдами" у Луганській області. Він разом з іншими окупантами залякував та катував мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськВійна в Україні