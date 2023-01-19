Кадрові військові РФ у Луганській області суттєво не вливають на хід бойових дій, - ОВА

"Нещодавно окупанти у Луганській області не впоралися з керуванням техніки, перегорнулись, а керівництву доповіли, що їх підбили", - йдеться у заяві.

Гайдай додав, що всі контрнаступи, які намагалися влаштувати росіяни у Луганській області, відбиті українськими військовими і в районі Білогорівки, і з боку Сватового.

"Кадрові військові, яких підтягнули росіяни для підсилення власної оборони, суттєво не впливають на загальну ситуацію на фронті. ЗСУ потроху просуваються уперед", - додав глава області.

За словами Гайдая, щодня українські військові знищують по 4-6 одиниць важкої техніки ворога. В районі Діброви на підступі до Кремінної зараз точаться важкі бої.