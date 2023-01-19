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Кадровые военные РФ в Луганской области существенно не вливают на ход боевых действий, - ОВА

Фото: Кадровые военные РФ в Луганской области существенно не влияют на ход боевых действий (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Кадровые военные РФ в Луганской области существенно не влияют на общую ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Недавно оккупанты в Луганской области не справились с управлением техники, перевернулись, а руководству доложили, что их подбили", - говорится в заявлении.

Гайдай добавил, что все контрнаступления, которые пытались устроить россияне в Луганской области, были отражены украинскими военными и в районе Белогоровки, и со стороны Сватового.

"Кадровые военные, подтянутые россиянами для усиления собственной обороны, существенно не влияют на общую ситуацию на фронте. ВСУ понемногу продвигаются вперед", - добавил глава области.

По словам Гайдая, каждый день украинские военные уничтожают по 4-6 единиц тяжелой техники врага. В районе Дибровы на подступе к Кременной сейчас идут тяжелые бои.

Напомним, что военнослужащие Сил специальных операций (ССО) обнаружили в районе Кременной Луганской области российских оккупантов, завязался бой.

Российские захватчики пытаются контратаковать возле Кременной (Луганская область) и подтягивают туда новые резервы.

Правоохранители идентифицировали "кадыровца", руководившего так называемыми "карательными рейдами" в Луганской области. Он вместе с другими оккупантами запугивал и пытал мирных жителей.

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