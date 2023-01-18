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Керував рейдами у Луганській області. СБУ встановили ватажка "кадирівців"

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Луганська область, Середа 18 січня 2023 11:50
Керував рейдами у Луганській області. СБУ встановили ватажка "кадирівців" Фото: СБУ ідентифікувала "кадірвця", який очолював рейди у Луганській області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці ідентифікували "кадирівця", який керував так званими "каральними рейдами" у Луганській області. Він разом з іншими окупантами залякував та катував мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

СБУ встановила, що рейди очолював командир одного із підрозділів швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії у Чеченській республіці і приховував своє справжнє ім’я під позивним "Лобзик".

Так, під час окупації селища Макіївка окупант організовував викрадення і катування місцевих жителів. Таким чином росіяни намагалися придушити рух опору.

Також 12 квітня минулого року семеро "кадирівців" під керівництвом "Лобзика" увірвалися до оселі місцевої мешканки під виглядом "зачистки" населеного пункту. Окупанти викрали мобільні телефони, побутову техніку і гроші. Саму жінку вони відвезли у гімназію, де облаштували катівню, і тримали кілька годин прикутою кайданками до батареї.

Після звільнення селища СБУ зібрала докази вини ватажка "кадирівців" та його підлеглих. За оперативними даними, наразі воєнний злочинець перебуває у тимчасово окупованому Енергодарі, де командує ворожою групою "Ахмат-нефтеполк".

"Кадирівцю" оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ. Тривають заходи для притягнення окупанта до відповідальності.

Керував рейдами у Луганській області. СБУ встановили ватажка &quot;кадирівців&quot;

Фото: СБУ ідентифікувала "кадірвця", який очолював рейди у Луганській області (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, нещодавно СБУ ідентифікувала ФСБ-шника, який очолював каральні рейди росіян в Херсоні.

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Служба безпеки України Луганськ Кадиров окупанти
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