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Кадрова криза у Харківській області: яких спеціалістів не вистачає найбільше

П'ятниця 17 січня 2025 14:14
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Кадрова криза у Харківській області: яких спеціалістів не вистачає найбільше Фото: Робота на заводі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Харківська область продовжує стикатися з гострою нестачею кваліфікованих працівників. Особливо важко утримати працівників державним компаніям, яким важко конкурувати із приватними підприємствами.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Державну службу зайнятості.

За словами директора Харківського обласного центру зайнятості Олександра Котукова, на одну вакансію припадає лише один безробітний, і навіть у цьому випадку кваліфікація кандидатів часто не відповідає вимогам роботодавців.

Особливо бракує фахівців технічних і медичних професій, таких як токарі, слюсарі, електромонтери, електрогазозварники, фрезерувальники, водії, лікарі, інженери та юристи. При цьому державні установи стикаються з проблемою конкуренції з приватними компаніями, через що їм важко втримувати кадри.

Для розв'язання цієї проблеми пропонують:

  • залучати жінок до професій, які раніше вважалися "чоловічими";
  • проводити профорієнтаційну роботу для ветеранів війни;
  • створювати умови для повернення на ринок праці людей віком старше 60 років;
  • розвивати робочі місця для осіб із інвалідністю.

Раніше РБК-Україна розповідало, що на Єдиному порталі вакансій із 200 тисяч пропозицій найбільше зосереджено у Києві – 63 тисячі, що становить майже третину від загальної кількості. У регіональному розрізі Львівська область посідає друге місце з 22 тисячами вакансій (11%), Дніпропетровська область – 16 тисяч (8%), Київська – 11 тисяч (6%), а Одеська – 10 тисяч (5%). Найменше пропозицій роботи зафіксовано у Сумській області – близько 3 тисяч, а також у Чернівецькій, Миколаївській, Закарпатській і Чернігівській областях – по 3 тисячі.

Також ми писали, що за даними Державної служби зайнятості, в Україні найбільший дефіцит кадрів спостерігається у переробній промисловості, будівництві та освіті. Особливо затребуваними залишаються професії з високою плинністю кадрів, такі як продавець, офіціант, бариста, підсобний робітник і вантажник. Водночас спеціалісти універсальних професій, зокрема водії, бухгалтери, юристи та економісти, також постійно мають попит у різних галузях економіки.

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