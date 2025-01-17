Кадровый кризис в Харьковской области: каких специалистов не хватает больше всего

Особенно не хватает специалистов технических и медицинских профессий, таких как токари, слесари, электромонтеры, электрогазосварщики, фрезеровщики, водители, врачи, инженеры и юристы. При этом государственные учреждения сталкиваются с проблемой конкуренции с частными компаниями, из-за чего им трудно удерживать кадры.

По словам директора Харьковского областного центра занятости Александра Котукова, на одну вакансию приходится лишь один безработный, и даже в этом случае квалификация кандидатов часто не соответствует требованиям работодателей.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что на Едином портале вакансий из 200 тысяч предложений больше всего сосредоточено в Киеве – 63 тысячи, что составляет почти треть от общего количества. В региональном разрезе Львовская область занимает второе место с 22 тысячами вакансий (11%), Днепропетровская область – 16 тысяч (8%), Киевская – 11 тысяч (6%), а Одесская – 10 тысяч (5%). Меньше всего предложений работы зафиксировано в Сумской области – около 3 тысяч, а также в Черновицкой, Николаевской, Закарпатской и Черниговской областях – по 3 тысячи.

Также мы писали, что по данным Государственной службы занятости, в Украине наибольший дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности, строительстве и образовании. Особенно востребованными остаются профессии с высокой текучестью кадров, такие как продавец, официант, бариста, подсобный рабочий и грузчик. В то же время специалисты универсальных профессий, в частности водители, бухгалтеры, юристы и экономисты, также постоянно пользуются спросом в различных отраслях экономики.

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