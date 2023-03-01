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У Кадіївці сталася "бавовна" на заводі, де росіяни ховали фури з боєкомплектом (відео)

Ілюстративне фото: у Кадіївці сталася "бавовна" на заводі, де росіяни ховали фури з боєкомплектом (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області пролунав вибух на заводі, який росіяни перетворили на військову базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У Кадіївці сталася "бавовна", там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплектом, - написав він.

Зазначимо, що у місцевих Telegram-каналах повідомляють про те, що вибух стався на Кадіївському вагонобудівному заводі, який окупанти перетворили на військову базу.

Нагадаємо, росіяни намагалися наступати в районі Білогорівки та на Кремінському напрямку у Луганській області.

До того ж, Гайдай розповів, що є головною загрозою для українських військових під час боїв в Луганській області.

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ЛуганськВійна Росії проти України