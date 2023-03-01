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Росіяни використовують дрони, намагались наступати біля Білогорівки та Кремінної, - Гайдай

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Луганськ, Середа 01 березня 2023 11:03
Росіяни використовують дрони, намагались наступати біля Білогорівки та Кремінної, - Гайдай Фото: дрони-камікадзе "Ланцет" використовує РФ у Луганській області (ілюстрація/armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти намагалися наступати в районі Білогорівки та на Кремінському напрямку Луганської області. Також частою практикою стало використання дронів-камікадзе "Ланцет" - не лише для розвідки, а й для ударів по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Були спроби наступальних дій в напрямку Білогорівки та як раз Кремінної", - розповів він.

За його словами, крім того, що окупанти обстрілюють важким калібром позиції ЗСУ та за допомогою піхоти і важкої техніки намагаються проводити атаки, у росіян з’явилось багато дронів-камікадзе "Ланцет".

"І вони "Ланцетами" намагаються шукати і позиції, і техніку і надавати вогневого ураження", - додав Гайдай.

При цьому, як підкреслив очільник регіону, масованих атак окупанти дронами не проводять.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 лютого, ЗСУ відбили понад 85 атак противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни, наступальні дії росіян на лінії Сватово-Кременна не увінчаються успіхом, а от у Бахмуті ситуація стає складнішою. Водночас ЗСУ завдали успішного удару по позиціях загарбників у Мар'їнці. Окрім цього, окупанти, можливо, збираються залишити Кінбурнську косу.

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