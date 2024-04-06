Кадиров заявив про перехід в "Ахмат" 3 тисяч бойовиків ПВК "Вагнер"
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що 3 тисячі колишніх бойовиків ПВК "Вагнер" разом із командиром із позивним "Ратибор" переходять у підконтрольний йому спецпідрозділ Росгвардії "Ахмат".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новості".
За словами Кадирова, Міноборони РФ вже виділило необхідну кількість вакансій у складі "Ахмату".
Російські пропагандисти пишуть, що найближчим часом буде вирішено всі організаційні питання, і терористи зможуть розпочати "виконання оперативно-бойових завдань".
Варто зазначити, що у червні 2023 року між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і оточенням Кадирова стався конфлікт. На адресу Пригожина прозвучали різкі заяви через значні втрати та критику російських військових чиновників. Справа ледь не дійшла до збройного протистояння між вагнерівцями і кадирівцями. За словами Пригожина, ситуацію вдалося залагодити за безпосередньої участі російського диктатора Володимира Путіна. Ватажок "Вагнера" заявляв, що конфлікт розпалювався "однією з веж Кремля".
ПВК "Вагнер" після смерті Пригожина
Після смерті власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина 23 серпня 2023 року частину найманців перекинули до Білорусі. Британська розвідка оцінювала їхню кількість станом на липень 2023 року у кілька тисяч осіб.
За інформацією ISW, у Білорусі вагнерівці тренували місцевий спецназ МВС і військових.
У Головному управлінні розвідки Міноборони у січні 2024 року повідомили, що інша частина найманців знаходиться у підпорядкуванні ЗС РФ, ще одна - вступила до аналогічних приватних компаній.
У березні моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що частина найманців ПВК "Вагнер" виїхала з Білорусі до Росії.
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