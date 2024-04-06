Кадиров заявив про перехід в "Ахмат" 3 тисяч бойовиків ПВК "Вагнер"

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що 3 тисячі колишніх бойовиків ПВК "Вагнер" разом із командиром із позивним "Ратибор" переходять у підконтрольний йому спецпідрозділ Росгвардії "Ахмат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новості" .

Варто зазначити, що у червні 2023 року між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і оточенням Кадирова стався конфлікт. На адресу Пригожина прозвучали різкі заяви через значні втрати та критику російських військових чиновників. Справа ледь не дійшла до збройного протистояння між вагнерівцями і кадирівцями. За словами Пригожина, ситуацію вдалося залагодити за безпосередньої участі російського диктатора Володимира Путіна. Ватажок "Вагнера" заявляв, що конфлікт розпалювався "однією з веж Кремля".

Російські пропагандисти пишуть, що найближчим часом буде вирішено всі організаційні питання, і терористи зможуть розпочати "виконання оперативно-бойових завдань".

За словами Кадирова, Міноборони РФ вже виділило необхідну кількість вакансій у складі "Ахмату".

Після смерті власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина 23 серпня 2023 року частину найманців перекинули до Білорусі. Британська розвідка оцінювала їхню кількість станом на липень 2023 року у кілька тисяч осіб.

За інформацією ISW, у Білорусі вагнерівці тренували місцевий спецназ МВС і військових.

У Головному управлінні розвідки Міноборони у січні 2024 року повідомили, що інша частина найманців знаходиться у підпорядкуванні ЗС РФ, ще одна - вступила до аналогічних приватних компаній.

У березні моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що частина найманців ПВК "Вагнер" виїхала з Білорусі до Росії.

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