Кадыров заявил о переходе в "Ахмат" 3 тысячи боевиков ЧВК "Вагнер"
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 3 тысячи бывших боевиков ЧВК "Вагнер" вместе с командиром с позывным "Ратибор" переходят в подконтрольное ему спецподразделение Росгвардии "Ахмат".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".
По словам Кадырова, Минобороны РФ уже выделило необходимое количество вакансий в составе "Ахмата".
Российские пропагандисты пишут, что в ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и террористы смогут приступить к "выполнению оперативно-боевых задач".
Следует отметить, что в июне 2023 года между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и окружением Кадырова произошел конфликт. В адрес Пригожина прозвучали резкие заявления из-за значительных потерь и критики российских военных чиновников. Дело чуть не дошло до вооруженного противостояния между вагнеровцами и кадыровцами. По словам Пригожина, ситуацию удалось решить при непосредственном участии российского диктатора Владимира Путина. Главарь "Вагнера" заявлял, что конфликт разжигался "одной из башен Кремля".
ЧВК "Вагнер" после смерти Пригожина
После смерти владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23 августа 2023 года часть наемников перебросили в Беларусь. Британская разведка оценивала их количество на июль 2023 года в несколько тысяч человек.
По информации ISW, в Беларуси вагнеровцы тренировали местный спецназ МВД и военных.
В Главном управлении разведки Минобороны в январе 2024 года сообщили, что другая часть наемников находится в подчинении ВС РФ, еще одна – вступила в аналогичные частные компании.
В марте мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" сообщила, что часть наемников ЧВК "Вагнер" уехала из Беларуси в Россию.
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