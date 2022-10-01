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Кадиров закликав вдарити по Україні ядерною зброєю після розгрому Росії в Лимані

Фото: Рамзан Кадиров, голова Чеченської Республіки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Через розгром російських військ у Лимані голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров закликав застосувати проти України "малопотужну ядерну зброю".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кадирова.

В поразці у Лимані Кадиров звинуватив російського генерала Олександра Лапіна. Останнього голова Чеченської Республіки назвав бездарем, якого прикривають в Генштабі Росії.

"Я не знаю, що доповідає МО РФ верховному головнокомандувачу (Володимиру Путіну, - ред.), але, на мою особисту думку, треба вживати більш кардинальних заходів, аж до оголошення воєнного стану на прикордонних територіях і використання малопотужного ядерного озброєння", - пише Кадиров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші герої підтвердили інформацію про звільнення 5 населених пунктів в районі Лиману. Через деякий час вже стало відомо, що ЗСУ увійшли до самого міста.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, після звільнення Лиману треба очікувати на початок деокупації Луганської області.

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Російська ФедераціяКадиров