Кадыров призвал ударить по Украине ядерным оружием после разгрома России в Лимане

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кадырова.

"Я не знаю, что докладывает МО РФ верховному главнокомандующему (Владимиру Путину, - ред.), но, по моему личному мнению, нужно принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения", - пишет Кадыров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши герои подтвердили информацию об освобождении 5 населенных пунктов в районе Лимана. Через некоторое время уже стало известно, что ВСУ вошли в самый город.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, после освобождения Лимана следует ожидать начала деоккупации Луганской области.

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