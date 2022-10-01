Кадыров призвал ударить по Украине ядерным оружием после разгрома России в Лимане

Из-за разгрома российских войск в Лимане глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал применить против Украины "маломощное ядерное оружие".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кадырова.
В потере Лимана Кадыров обвинил российского генерала Александра Лапина. Последнего глава Чеченской Республики назвал бездарем, прикрываемым в Генштабе России.
"Я не знаю, что докладывает МО РФ верховному главнокомандующему (Владимиру Путину, - ред.), но, по моему личному мнению, нужно принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения", - пишет Кадыров.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши герои подтвердили информацию об освобождении 5 населенных пунктов в районе Лимана. Через некоторое время уже стало известно, что ВСУ вошли в самый город.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, после освобождения Лимана следует ожидать начала деоккупации Луганской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.