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Кадыров признал очередную атаку БПЛА в Грозном на полк спецназа, и "пугает" Украину местью

Четверг 12 декабря 2024 02:52
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Кадыров признал очередную атаку БПЛА в Грозном на полк спецназа, и "пугает" Украину местью Фото: Рамзан Кадыров, глава Чечни (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Глава Чеченской Республики (РФ) Рамзан Кадыров подтвердил очередную атаку с применением беспилотника на здание полка спецназовцев в городе Грозный этой ночью. Будто бы из-за этого ранения получили четыре бойца.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Кадырова.

По его словам, якобы над казарменными зданиями полка полиции им. Ахмата Кадырова Министерства внутренних дел в Чечне был сбит беспилотник, а обломки при падении "вызвали пожар, который быстро потушили".

"Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях", - утверждает глава Чечни.

Он добавил, что "каких-то серьезных повреждений здание не получило", а "сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла".

Кадыров традиционно обвиняет Украину в этом дроновом ударе, и выдал гневную тираду о намерении отомстить.

Кроме того, он рассказал якобы о готовности резерва из 84 тысяч "добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики выдвинуться на передовую по первому приказу".

"Мы этого так не оставим! И только при этих 4 раненых мы положим 400 укронатовцев", - утверждает Кадыров.

Дроновые удары по Грозному

Как сообщалось, в эту ночь, 12 декабря, стало известно о взрывах в столице Чечни. Там произошла воздушная атака с применением БПЛА по зданию второго полка МВД.

В сети также появились кадры о "прилете" в Грозном. В пабликах также писали, что 5 машин "скорой" увезли раненых.

Между тем, стоит отметить, что около недели назад в Грозном тоже прогремел взрыв. Тогда же, 4 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров признал атаку БПЛА на полк полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

Добавим, что в конце октября в Чечне дроны атаковали университет спецназа Кадырова.

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Чечня Кадыров Атака дронов
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