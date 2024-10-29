У Чечні дрони атакували університет спецназу Кадирова

Дрон атакував університет спецназу РФ у Чечні. Почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал DOFA, Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Після атаки безпілотника спалахнув дах порожньої будівлі на території Російського університету спецназу в Гудермесі. Атака сталася сьогодні о 6:30", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу DOFA. Нібито пожежа вже загашена і "ніхто не постраждав, а університет працює у штатному режимі". У ЦПД відреагували на атаку На атаку на університет спецназу глави Кремля Рамзана Кадирова відреагував голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко. "У Чечні атаковано університет спецназу Кадирова", - констатував він. Що відомо про університет спецназу РФ Російський університет спецназу, розташований у Гудермесі (Чечня), є комплексом з 95 будівель і споруд. В університеті пропонуються навчальні програми у таких галузях, як вогнева підготовка, тактико-спеціальна підготовка, повітряно-десантні та гірські операції, а також навчання охоронців та військових журналістів. Як пишуть російські ЗМІ, з початку масштабного вторгнення в Україну на базі університету нібито вже встигли пройти підготовку понад 19 тисяч добровольців.