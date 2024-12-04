Кадиров визнав атаку на полк спецназу у Грозному та заявив про поранених

Глава Чечні Рамзан Кадиров визнав атаку на полк спецназу, який охороняє його. Вона сталась 4 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
Кадиров заявив, що безпілотник атакував центр Грозного і зачепив дах будівлі полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова. За його словами, в атаці постраждали мирні люди, але не називає їхню кількість.
Голова Чечні традиційно звинуватив в атаці Україну.
Нагадаємо, сьогодні вранці повідомлялось про те, що у Грозному прогримів вибух. Тоді ж в місцевому аеропорту було введено план "Ковер", унаслідок чого було затримано один рейс на Москву".
141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова (військова частина №4156, відомий як полк "Північ" або кадировці) є підрозділом Північно-Кавказького округу Національної гвардії РФ, розташованим у місті Грозний. Полк входить до складу Окремої ордена Жукова бригади оперативного призначення.
Створений на базі 248-го спеціального моторизованого батальйону "Північ", сформованого 29 травня 2006 року, цей полк також забезпечує особисту охорону голови Чечні Рамзана Кадирова.
З 2022 року підрозділ бере участь у російському вторгненні в Україну. За даними з відкритих джерел, кадирівці причетні до вбивств мирного населення у Бучі.
Варто зауважити, що це не перша атака дронів на Чечню. Наприкінці жовтня в Чечні дрони атакували університет спецназу Кадирова. Уже 30 жовтня фото з супутника підтвердило атаку, на кадрах було видно дим.
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