Кадыров признал атаку на полк спецназа в Грозном и заявил о раненых

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал атаку на полк спецназа, который охраняет его. Она произошла 4 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Кадыров заявил, что беспилотник атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. По его словам, в атаке пострадали мирные люди, но не называет их количество.
Глава Чечни традиционно обвинил в атаке Украину.
Напомним, сегодня утром сообщалось о том, что в Грозном прогремел взрыв. Тогда же в местном аэропорту был введен план "Ковер", в результате чего был задержан один рейс на Москву".
141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова (воинская часть №4156, известный как полк "Север" или кадыровцы) является подразделением Северо-Кавказского округа Национальной гвардии РФ, расположенным в городе Грозный. Полк входит в состав Отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения.
Созданный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север", сформированного 29 мая 2006 года, этот полк также обеспечивает личную охрану главы Чечни Рамзана Кадырова.
С 2022 года подразделение участвует в российском вторжении в Украину. По данным из открытых источников, кадыровцы причастны к убийствам мирного населения в Буче.
Следует заметить, что это не первая атака дронов на Чечню. В конце октябряв Чечне дроны атаковали университет спецназа Кадырова . Уже 30 октября фото со спутника подтвердило атаку, на кадрах был виден дым.
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