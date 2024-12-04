Кадыров признал атаку на полк спецназа в Грозном и заявил о раненых

Кадыров заявил, что беспилотник атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. По его словам, в атаке пострадали мирные люди, но не называет их количество.

Глава Чечни традиционно обвинил в атаке Украину.

Напомним, сегодня утром сообщалось о том, что в Грозном прогремел взрыв. Тогда же в местном аэропорту был введен план "Ковер", в результате чего был задержан один рейс на Москву".

Что известно об этом полку

141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова (воинская часть №4156, известный как полк "Север" или кадыровцы) является подразделением Северо-Кавказского округа Национальной гвардии РФ, расположенным в городе Грозный. Полк входит в состав Отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения.

Созданный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север", сформированного 29 мая 2006 года, этот полк также обеспечивает личную охрану главы Чечни Рамзана Кадырова.

С 2022 года подразделение участвует в российском вторжении в Украину. По данным из открытых источников, кадыровцы причастны к убийствам мирного населения в Буче.