Кадиров та Пригожин підтримали призначення командувача окупантами після критики Шойгу

Кадиров висловив сподівання, що Сергій Суровікін "на краще виправить ситуацію на фронті", де російські війська зазнають провалу.

Він зазначив, що особисто знайомий із новим командувачем майже 15 років.

Пригожин своєю чергою заявив, що Суровікін "зможе діяти в ситуації, що склалася, виходячи з тих можливостей, які у нього є".

Він також зазначив, що пам'ятає Суровікіна з 1991 року.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що Кадиров і "кухар Путіна" Пригожин критикують військове командування РФ. Це своєю чергою підриває авторитет Путіна.

Також РБК-Україна писала, що Путін розмірковує над звільненням міністра оборони Сергія Шойгу та перекладенням на нього вини за поразку у війні.

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