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Кадиров та Пригожин підтримали призначення командувача окупантами після критики Шойгу

Фото: голова Чечні Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Голова Чечні Рамзан Кадиров та творець "ПВК Вагнера" Євген Пригожин привітав рішення міністра оборони РФ Сергія Шойгу призначити Сергія Суровікіна командувачем окупаційних військ в Україні після критики армії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант".

Кадиров висловив сподівання, що Сергій Суровікін "на краще виправить ситуацію на фронті", де російські війська зазнають провалу.

Він зазначив, що особисто знайомий із новим командувачем майже 15 років.

Пригожин своєю чергою заявив, що Суровікін "зможе діяти в ситуації, що склалася, виходячи з тих можливостей, які у нього є".

Він також зазначив, що пам'ятає Суровікіна з 1991 року.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що Кадиров і "кухар Путіна" Пригожин критикують військове командування РФ. Це своєю чергою підриває авторитет Путіна.

Також РБК-Україна писала, що Путін розмірковує над звільненням міністра оборони Сергія Шойгу та перекладенням на нього вини за поразку у війні.

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КадировСергей Шойгу