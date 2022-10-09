Кадыров и Пригожин поддержали назначение командующего оккупантами после критики Шойгу

Кадыров выразил надежду, что Сергей Суровикин "в лучшую сторону исправит ситуацию на фронте", где российские войска терпят провал.

Он отметил, что лично знаком с новым командующим почти 15 лет.

Пригожин в свою очередь заявил, что Суровикин "сможет действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возможностей, которые у него есть".

Он также отметил, что помнит Суровикина с 1991 года.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что Кадыров и "повар Путина" Пригожин критикуют военное командование РФ. Это в свою очередь подрывает авторитет Путина.

Также РБК-Украина писала, что Путин размышляет над увольнением министра обороны Сергея Шойгу и перекладывением на него вины за поражение в войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.