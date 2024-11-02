Кадиров хоче відправити на війну проти України 84 тисячі чеченців, - ЦНС

Зазначається, що згідно з твердженнями Кадирова, Чечня "виконала всі завдання поставлені Кремлем, щоб уникнути мобілізації".

"Тобто цю кількість терористів вдалося залучити "добровільно", і що люди повинні бути йому вдячні за це", - звертають увагу у Центрі..

Також в публікації ЦНС зауважується, що російське політичне керівництво не може впоратися з ситуацією, позаяк розв'язана Москвою війна РФ проти України затягується - "і "гарматного м'яса" бракує".

"Тому маріонетковий режим буде ще активніше намагатися використати будь-яку можливість, щоб відправити чеченців та представників інших національних меншин РФ на фронт, служачи шизофренічним ідеям Путіна (російського диктатора Володимира Путіна, - ред.) та його оточення", - розповіли у Центрі.